Ночью с 19 на 20 августа Россия нанесла удар по Борисполю Киевской области. Под ударом оказались продовольственные склады и объекты Красного Креста, в местах попаданий вспыхнули пожары.

О последствиях массированного удара РФ сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Атака РФ в Борисполе 20 августа: что известно

По словам главы правительства, атака РФ в Борисполе привела к тому, что спасатели до сих пор продолжают работать над ликвидацией пожаров.

Сейчас смотрят

Информации о погибших или пострадавших непосредственно в результате атаки на Борисполь пока нет.

Российская атака в ночь на 20 августа не ограничилась Киевом и областью. По словам Корецкого, под ударами также оказалась гражданская инфраструктура Одесской и Черниговской областей.

К ликвидации последствий российских ударов по всей Украине привлекли 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц специальной техники.

Спасатели тушат пожары, устраняют последствия попаданий и работают на поврежденных объектах. Ликвидация последствий массированной атаки РФ продолжается.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 20 августа во время массированной атаки РФ на столицу.

По последним данным, в результате массированной российской атаки на Киев погибли 13 человек, еще 33 пострадали.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.