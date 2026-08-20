Уночі проти 20 серпня Росія завдала удару по Борисполю Київської області. Під атакою опинилися продуктові склади та об’єкти Червоного Хреста, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Про наслідки масованої атаки РФ повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Атака РФ у Борисполі 20 серпня: що відомо

За словами глави уряду, атака РФ у Борисполі призвела до того, що рятувальники й досі продовжують працювати над ліквідацією пожеж.

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Інформації про загиблих або постраждалих безпосередньо внаслідок атаки на Бориспіль наразі немає.

Російська атака вночі 20 серпня не обмежилася Києвом та областю. За словами Корецького, під ударами також перебувала цивільна інфраструктура Одеської та Чернігівської областей.

До ліквідації наслідків російських ударів по всій Україні залучили 462 рятувальників ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.

Рятувальники гасять пожежі, розбирають наслідки влучань та працюють на пошкоджених об’єктах. Ліквідація наслідків масованої атаки РФ триває.

Нагадаємо, вибухи у Києві прогриміли у ніч проти 20 серпня під час масованої атаки РФ на столицю.

За останніми даними, внаслідок масованої російської атаки на Київ загинули 13 людей, ще 33 постраждали.

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