Вибухи у Житомирі пролунали вранці 20 серпня на тлі повітряної тривоги.

Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи у Житомирі 20 серпня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Житомирі 20 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про баражуючий боєприпас Бандероль, який рухався у напрямку міста з півночі.

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У регіоні була оголошена повітряна тривога. Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Наразі офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих внаслідок вибухів у Житомирі 20 серпня немає.

Російські війська атакують Житомир уже другий день поспіль. Напередодні, 19 серпня, ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Один з ударів припав на будівлю Головного управління Національної поліції у Житомирській області. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 40 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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