Вибухи у Житомирі 20 серпня: місто атакували Бандеролі
Вибухи у Житомирі пролунали вранці 20 серпня на тлі повітряної тривоги.
Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Житомирі 20 серпня: що відомо
Перед тим як прогриміли вибухи у Житомирі 20 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про баражуючий боєприпас Бандероль, який рухався у напрямку міста з півночі.
У регіоні була оголошена повітряна тривога. Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Наразі офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих внаслідок вибухів у Житомирі 20 серпня немає.
Російські війська атакують Житомир уже другий день поспіль. Напередодні, 19 серпня, ворог атакував місто ударними безпілотниками.
Один з ударів припав на будівлю Головного управління Національної поліції у Житомирській області. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 40 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.