Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область.

Про наслідки атак повідомили голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС України.

Атака на Київську область 28 серпня: що відомо

За даними ДСНС, від першого влучання вночі 27 серпня Київська область зазнала вже 38 російських атак.

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Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Станом на зараз пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів. Також під ударом опинилися підприємства та інші цивільні об’єкти.

За даними рятувальників, від початку ліквідації наслідків повітряна тривога лунала 20 разів, через що вогнеборцям доводиться переривати роботу та відходити в укриття.

Наразі відомо, що унаслідок ранкової атаки на Київщину у Бучанському районі загинула людина.

Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

У Фастівському районі постраждала жінка — вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

У ДСНС закликають людей не наближатися до місць ліквідації наслідків атак через небезпеку повторних ударів.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 серпня російські війська атакували Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі спалахнули складські приміщення, також склади були пошкоджені у Фастівському районі, а приватні будинки — у Броварському та Вишгородському районах.

Значних руйнувань зазнали логістичні об’єкти українських компаній. У Чубинському Бориспільського району було повністю зруйновано склад готової продукції Roshen.

Також російська атака знищила основний розподільчий центр мережі Будинок іграшок. Пошкоджень зазнав новий логістичний центр Фори, який компанія почала використовувати лише 23 серпня.

Під ударом опинився і розподільчий центр Comfy на Київщині. Працівники компанії не постраждали.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено склад мережі Коло, яка є частиною компанії Varus. Там також обійшлося без постраждалих, однак компанія попереджала про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих товарів.

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