У Рівному прогримів вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Відомо про загиблого поліцейського, ще троє поранених.

Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

Вибух у будівлі райвідділу поліції у Рівному

За інформацією поліції, правоохоронці працюють на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному.

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За попередніми даними, один поліцейський загинув. Крім цього, постраждали ще троє правоохоронців.

У будівлі райвідділу працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та можливі причини вибуху.

22 лютого внаслідок теракту в Львові загинула 23 річна поліцейська та постраждали ще понад 20 правоохоронців.

23 лютого стався вибух у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, внаслідок чого постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції.

На початку березня правоохоронні органи змінили протоколи реагування та запровадили додаткові заходи безпеки під час оброблення викликів після терактів у Львові та Миколаєві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Нацполиция

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