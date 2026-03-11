Правоохранительные органы изменили протоколы реагирования и ввели дополнительные меры безопасности во время обработки вызовов после терактов во Львове и Николаеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с журналистами 11 марта.

Клименко о новых протоколах безопасности после терактов

По словам Клименко, правоохранители провели детальный анализ действий сети, которая реализовала теракт, после чего пришли к соответствующим выводам. В частности, теперь изменены алгоритмы работы операторов служб 101, 102 и 112.

– Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове и Ровно. Это такая сеть, которая сработала, – утверждает министр.

Как поделился Клименко, время прибытия на вызовы может несколько увеличиться из-за введения дополнительных этапов проверки информации.

Министр обратил внимание, что если раньше правоохранители добирались до места происшествия за 10 минут, то в случае сигналов об опасности это время может увеличиться до 15 минут и даже больше.

Клименко рассказал, что ключевое решение заключается в запрете входящих вызовов в службу 112 с зарубежных номеров. Это ограничение будет действовать во время действия военного положения на территории Украины.

В то же время в МВД ввели систему приоритетности (так называемый красный уровень) для звонков из других регионов или в определенных случаях, когда достоверность информации может вызвать сомнение.

В ночь на 22 февраля произошел теракт во Львове, в результате которого погибли 23-летняя патрульная Виктория Шпилька и 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский, а также пострадали еще более 20 человек.

Вечером 23 февраля произошел еще один теракт в Николаеве. Тогда зафиксировали взрыв на территории неработающей АЗС, в результате чего пострадали семь правоохранителей.

