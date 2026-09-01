В Киеве вечером начали раздаваться взрывы. Столица снова под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обстрел Киева 1 сентября

По словам мэра Киева, в столице по вражеским дронам работают силы противовоздушной обороны.

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Виталий Кличко призвал горожан находиться в укрытиях.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки в Шевченковском районе загорелись травы и деревья на открытой территории.

В Святошинском районе обломки упали на открытой территории вблизи частных жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в течение 1 сентября (с 06:30 до 18:00) российский враг атаковал Украину 99 ударными дронами. 72 из них – реактивные.

По предварительным данным, силы ПВО сбили и подавили 82 ударных БпЛА, 57 из них – реактивные.

По состоянию на 18.30 в воздушном пространстве Украины наблюдается около 10 ударных реактивных беспилотников. Военные предупредили, что входят новые группы БпЛА.

Атака на Киев 1 сентября

Ночью Россия атаковала столицу баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Еще уже шестые сутки подряд вражеских ударов по Киеву. В Дарницком районе в результате атаки погибли семь человек, среди них — шесть работников Укрзализныци. По другому адресу в Дарницком районе пострадали два человека, из которых один ребенок.

В Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м, там погиб один человек.

Днем российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего попадание по 16-этажному жилому дому в Подольском районе. Сообщалось о трех пострадавших.

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