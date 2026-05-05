Во время атаки Полтавской области 5 мая погибли два спасателя ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.

Атака Полтавщины: погибли Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль

Как сообщили министр МВД Игорь Клименко и ГСЧС Украины, в результате повторного удара России по Полтавской области погибли двое спасателей.

Погибший заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек.

Сейчас смотрят

Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.

У Виктора Кузьменко остались жена и сын.

Погибший-спасатель Дмитрий Скриль был на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами.

— Его профессионализм и отважность внушали веру коллег в победу над огненной стихией, каким бы сложным ни был пожар. У него остались две маленькие дочери и жена, — говорится в сообщении ГСЧС.

Также в результате атаки Полтавской области ранены 23 спасателя ГСЧС. Три человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Напомним, что 5 мая РФ атаковала Полтавскую область, в результате чего было повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения осталось 3 480 абонентов. На данный момент известно о 5 погибших и 37 раненых.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.