Один из погибших — Герой Украины: что известно об убитых Россией на Полтавщине спасателях
- Два спасателя ГСЧС - Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль - погибли во время повторного удара по Полтавской области.
- Виктор Кузьменко - Герой Украины, он спас 17 человек после удара по Полтаве в 2024 году.
- Дмитрий Скрыль был на службе в ГСЧС более 20 лет и неоднократно ликвидировал последствия российских обстрелов.
Во время атаки Полтавской области 5 мая погибли два спасателя ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.
Атака Полтавщины: погибли Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль
Как сообщили министр МВД Игорь Клименко и ГСЧС Украины, в результате повторного удара России по Полтавской области погибли двое спасателей.
Погибший заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек.
Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.
У Виктора Кузьменко остались жена и сын.
Погибший-спасатель Дмитрий Скриль был на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами.
— Его профессионализм и отважность внушали веру коллег в победу над огненной стихией, каким бы сложным ни был пожар. У него остались две маленькие дочери и жена, — говорится в сообщении ГСЧС.
Также в результате атаки Полтавской области ранены 23 спасателя ГСЧС. Три человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
Напомним, что 5 мая РФ атаковала Полтавскую область, в результате чего было повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения осталось 3 480 абонентов. На данный момент известно о 5 погибших и 37 раненых.