У Подільському районі Києва дрон влучив в офісну будівлю, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування. У поруч розташованій будівлі також виникла пожежа.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Атака на Подільський район Києва: які наслідки

Спочатку мер Києва заявив про влучання в нежитлову будівлю у Подільському районі. Туди попрямували відповідні екстрені служби.

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Згодом Кличко уточнив, що у Подільському районі безпілотник завдав удару по офісній будівлі, внаслідок чого виникла пожежа та руйнування на рівні четвертого поверху.

За уточненими даними, також загорілася поруч розташована одноповерхова побутова будівля.

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