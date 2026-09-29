Взрывы на Киевщине 29 сентября: из-за удара дронов загорелись два частных дома
В Киевской области раздавались взрывы, зафиксировано возгорание частных домов в Бучанском районе.
Взрывы в Киевской области 29 сентября: что известно
Как сообщила ГСЧС Украины, в результате российской атаки Киевской области спасены два человека.
В Бучанском районе в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего.
Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.
Пострадавшие госпитализированы.
Напомним, ночью враг атаковал столицу. Так, зафиксировано падение обломков БпЛА в нескольких районах столицы, в частности, в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Оболонском.
В Соломенском районе столицы также зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры, вспыхнул пожар в одном из корпусов учебного заведения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.