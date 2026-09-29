В Киевской области раздавались взрывы, зафиксировано возгорание частных домов в Бучанском районе.

Взрывы в Киевской области 29 сентября: что известно

Как сообщила ГСЧС Украины, в результате российской атаки Киевской области спасены два человека.

В Бучанском районе в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего.

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Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.

Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, ночью враг атаковал столицу. Так, зафиксировано падение обломков БпЛА в нескольких районах столицы, в частности, в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Оболонском.

В Соломенском районе столицы также зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры, вспыхнул пожар в одном из корпусов учебного заведения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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