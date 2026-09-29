Уночі 29 вересня лунали вибухи в Києві, зафіксовано падіння уламків БпЛА в кількох районах.

Вибухи в Києві 29 вересня: що відомо

Як повідомила КМВА, РФ вночі атакувала столицю дронами.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 6-поверховий житловий будинок сталося загоряння на даху.

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У цьому районі, за повідомленнями ДСНС України, одна людина постраждала, ще 10 людей евакуйовали на свіже повітря.

У Солом’янському районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Також пошкоджено ще один приватний будинок.

За словами міського голови Віталія Кличка, також у цьому районі зафіксовано влучання в адмінбудівлю об’єкта інфраструктури. Без пожежі. Крім того, сталося влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

У Печерському районі пошкоджено 3-поверхову нежитлову будівлю.

В Оболонському районі БпЛА впав на проїжджій частині. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вдень у понеділок, 28 вересня, РФ продовжила атакувати Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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