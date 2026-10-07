Вибухи в Києві 7 жовтня: є наслідки у чотирьох районах, двоє загиблих
Двоє людей загинули унаслідок нічних вибухів у Києві сьогодні, 7 жовтня.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, а також представники Київської міської військової адміністрації.
Вибухи в Києві 7 жовтня: що відомо
За словами Кличка, наслідки вибухів у Києві зафіксовано у чотирьох районах столиці.
В Оболонському районі зафіксували влучання на територію нежитлової забудови.
У Подільському районі влучання сталося у складські приміщення, є часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
У Дарницькому районі загорілися уламки на відкритій території. Крім того, сталося займання в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню, зазначає мер столиці, врятували двох людей. Також виявили тіла двох загиблих.
Ще одне влучання зафіксували у Шевченківському районі — також на території нежитлової забудови.
Наразі відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні, 7 жовтня, у Дарницькому районі загинули двоє людей.
Остаточні наслідки вибухів у Києві 7 жовтня уточнюються.
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