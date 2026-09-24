В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 24 сентября: что известно

По словам Тюрина, Хмельницкая область с ночи находится под атакой российских БПЛА.

В регионе действовали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые воздушные цели, более подробную информацию в ОВА пообещали сообщить позже.

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– В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре, – отметил глава ОВА.

По его информации, на место выехали все необходимые службы. Предварительно известно, что пострадавших в результате атаки на Хмельницкую область пока нет.

Напомним, в результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 24 сентября, погибли как минимум два человека.

Также в ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.

Фото: Сергій Тюрін

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