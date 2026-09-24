Атака на Хмельницкую область 24 сентября: дрон попал в многоэтажку
В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Атака на Хмельницкую область 24 сентября: что известно
По словам Тюрина, Хмельницкая область с ночи находится под атакой российских БПЛА.
В регионе действовали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые воздушные цели, более подробную информацию в ОВА пообещали сообщить позже.
– В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре, – отметил глава ОВА.
По его информации, на место выехали все необходимые службы. Предварительно известно, что пострадавших в результате атаки на Хмельницкую область пока нет.
Напомним, в результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 24 сентября, погибли как минимум два человека.
Также в ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.
Фото: Сергій Тюрін