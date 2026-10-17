Утром 17 октября Россия нанесла новый баллистический удар по комбинату Запорожсталь.

О последствиях атаки сообщила Группа Метинвест.

Атака на Запорожсталь 17 октября: что известно

Рано утром 17 октября российские войска в очередной раз атаковали металлургический комбинат Запорожсталь, применив шесть баллистических ракет.

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По информации Группы Метинвест, под удар попали объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры предприятия. Кроме того, россияне снова повредили производственные площадки доменного производства.

На момент атаки комбинат так и не вернулся к нормальному производственному режиму после предыдущих обстрелов.

На этот раз удалось избежать погибших и раненых. Работники вовремя перешли в укрытие.

Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко подчеркнул, что, несмотря на постоянные удары и повреждения предприятия, его работники продолжают ликвидировать последствия атак.

— Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не вернулось к нормальной работе. Так что логики в этих ударах нет, как и в самой войне, — отметил он.

Мироненко поблагодарил работников комбината, которые расчищают завалы, ремонтируют поврежденное оборудование и пытаются возобновить работу предприятия.

По данным Метинвеста, с августа 2026 года российские войска уже пять раз наносили массированные баллистические удары по Запорожстали.

Предприятие подвергалось ударам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября, а также 17 октября.

Всего за это время по комбинату выпустили 23 баллистические ракеты. В результате предыдущих атак погибли восемь работников, еще 31 металлург получил ранения различной степени тяжести.

После первого обстрела 11 августа весь производственный комплекс Запорожстали был остановлен. Работники расчищали завалы, устраняли последствия удара и оценивали масштабы повреждений.

Впоследствии удалось возобновить отдельные технологические процессы, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и предотвратить возможные техногенные риски.

Однако производство в обычном режиме так и не заработало. Необходимые технологические процессы продолжают поддерживать только на критически необходимом уровне.

Из-за постоянной угрозы российских атак на предприятии расширили сеть защитных сооружений. В частности, дополнительные мобильные укрытия с усиленными конструкциями установили рядом с местами, где работники устраняют последствия обстрелов и ремонтируют оборудование.

Фото: Митинвест