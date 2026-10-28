Зранку пролунали вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Павлограді сьогодні: що відомо

За його словами, ворог атакував місто ударним безпілотником.

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Поранення дістав 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.

Через атаку росіян пошкоджено кілька гаражів у місцевому гаражному кооперативі.

26 жовтня росіяни вдарили по Павлограду. Щонайменше семеро людей дістали поранення. Серед госпіталізованих — двоє 10-річних дівчаток. Відомо про одного загиблого через обстріл міста.

3 жовтня внаслідок ворожого удару по Павлограду поранення дістав чоловік. Також спалахнула пожежа на продовольчих складах.

1 жовтня РФ двічі атакувала Павлоград. Поранення дістали 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років. Усі троє бути госпіталізовані, жінка – у важкому стані. Інформація про руйнування не надавалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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