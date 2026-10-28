Вибухи в Павлограді: внаслідок атаки БпЛА поранено 15-річного хлопця
Зранку пролунали вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Павлограді сьогодні: що відомо
За його словами, ворог атакував місто ударним безпілотником.
Поранення дістав 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.
Через атаку росіян пошкоджено кілька гаражів у місцевому гаражному кооперативі.
26 жовтня росіяни вдарили по Павлограду. Щонайменше семеро людей дістали поранення. Серед госпіталізованих — двоє 10-річних дівчаток. Відомо про одного загиблого через обстріл міста.
3 жовтня внаслідок ворожого удару по Павлограду поранення дістав чоловік. Також спалахнула пожежа на продовольчих складах.
1 жовтня РФ двічі атакувала Павлоград. Поранення дістали 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років. Усі троє бути госпіталізовані, жінка – у важкому стані. Інформація про руйнування не надавалася.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА