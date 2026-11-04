В Камышевахе Запорожской области возросло число жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 40 человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Удар по Камышевахе: возросло число погибших

Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Камышевахе в Запорожской области возросло до 40 человек. По последним данным, еще пять человек получили ранения, более 30 человек могут оставаться под завалами, почти 50 числятся пропавшими без вести. Их судьба пока неизвестна.

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На месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей и оценивают последствия атаки.

Напомним, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированных российских ударах по Камышевахе в Запорожской области.

По словам главы государства, российские войска сначала атаковали школу, которую использовали для гуманитарных нужд. В этом здании каждую неделю раздавали помощь местным жителям, которые оставались в поселке.

— Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С утра уже было несколько авиаударов по поселку — по школе, которую использовали для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь, — рассказал Зеленский.

После первой серии ударов российская авиация сбросила еще девять авиабомб. По информации президента, на этот раз под удар попало укрытие, где находились люди.

Сначала Зеленский сообщил о 18 погибших и пяти раненых. Позже в ГСЧС уточнили, что число жертв возросло до 26 человек.

Среди погибших были двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти раненых — двое сотрудников ГСЧС.

Президент подчеркнул, что российские войска знали о гуманитарном назначении школы, поскольку помощь там регулярно получали местные жители.

Фото: Запорожская ОВА