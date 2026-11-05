В Камышевахе Запорожской области возросло количество жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 42 человека.

Обновлено 5 ноября в 11:37. Новые данные на четвертые сутки аварийно-спасательных мер сообщили в Национальной полиции Украины.

Атака на Камышеваху 2 ноября: возросло количество погибших

В настоящее время продолжается идентификация тел.

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Под завалами могут находиться еще 33 человека, поэтому работы не прекращаются, отмечают в Нацполиции.

По последним данным, ранения во время атаки по Камышевахе 2 ноября получили пять человек.

Напомним, что 2 ноября армия РФ сначала атаковала в Камышевахе школу, которую использовали для гуманитарных нужд — в помещении еженедельно выдавали помощь оставшимся в поселке местным жителям.

После первой серии ударов российская авиация сбросила еще девять авиабомб на укрытие, где находились люди.

В данный момент известно, что среди погибших были двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти раненых — двое сотрудников ГСЧС.

Фото: Запорожская ОВА

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