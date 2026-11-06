Столичные власти с весны работают над мерами по обеспечению жизнедеятельности Киева несмотря на то, что План устойчивости не утверждали в течение шести месяцев.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко в пятницу, 6 ноября.

Кличко о подготовке Киева к зиме

– Отмечу: еще с весны у нас работает энергетический штаб по жизнеобеспечению города. К его работе столица привлекла экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб разработал возможные меры для различных сценариев развития ситуации. Не обо всем можем говорить публично, – добавил он.

По словам мэра, из-за высокой интенсивности обстрелов Киева без прикрытия ключевых объектов системами ПВО под угрозой оказались их восстановление, стабильное функционирование и само существование.

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Кличко рассказал, что по состоянию на 6 ноября отопление получили почти 55% многоквартирных домов столицы. Теплоснабжением обеспечены более 78% учреждений социальной сферы.

– С понедельника, 2 ноября, Киев начал подключать жилые дома к отоплению. На сегодня теплоснабжение уже подали почти в 55% многоквартирных домов города. К отопительному сезону централизованную систему теплоснабжения Киев подготовил полностью. А также реализовал часть первоочередных мероприятий Плана устойчивости. Другие его проекты – в работе, — отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что Киев начал отопительный сезон 16 октября и стал первым городом в Украине, где запустили подачу тепла.

На первом этапе отопление начали подавать в учреждения социальной сферы по заявкам их руководителей. Сейчас тепло уже получают более 78% таких учреждений.

– Для запуска централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе – необходимо чуть больше недели, – отметил мэр.

Он добавил, что Россия продолжает наносить удары по единой энергетической системе Украины. В результате атак повреждения получили как генерирующие мощности, так и системы передачи электроэнергии по всей стране.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве из-за последствий российских обстрелов.

Жители столицы и предприятия вынуждены длительное время обходиться без электроэнергии и водоснабжения.

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