Захопив людей у магазині Тернополя: суд арештував стрільця без права застави
- У Тернополі 53-річному чоловіку оголосили підозру після інциденту в одному з торгових закладів.
- 5 листопада він незаконно утримував людей і погрожував відвідувачам магазину.
У Тернополі 53-річному чоловіку повідомили про підозру після інциденту в одному з міських магазинів. Вранці 5 листопада він погрожував відвідувачам зброєю та незаконно утримував людей.
Про це повідомляє у Facebook Нацполіція Тернопільської області.
Стрілянина в магазині Тернополя: стрільцю обрали запобіжний захід
Згідно з повідомленням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
– 53-річному жителю Тернополя інкримінують незаконне позбавлення волі людини, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.
Подія сталася в одному з торговельних закладів міста у четвер, 5 листопада. Чоловік прийшов до магазину зі зброєю, почав погрожувати присутнім і незаконно обмежив їхню свободу.
У Тернополі оголосили спеціальну поліцейську операцію. На місце події виїхали правоохоронці та представники необхідних профільних служб.
Затримати порушника вдалося завдяки скоординованим діям бійців спецпідрозділу КОРД. Ним виявився 53-річний місцевий житель. Під час затримання з’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі оголосили йому підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини);
- ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);
- ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.
Фото: поліція Тернопільської області