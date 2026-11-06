У Тернополі 53-річному чоловіку повідомили про підозру після інциденту в одному з міських магазинів. Вранці 5 листопада він погрожував відвідувачам зброєю та незаконно утримував людей.

Про це повідомляє у Facebook Нацполіція Тернопільської області.

Стрілянина в магазині Тернополя: стрільцю обрали запобіжний захід

Згідно з повідомленням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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– 53-річному жителю Тернополя інкримінують незаконне позбавлення волі людини, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.

Подія сталася в одному з торговельних закладів міста у четвер, 5 листопада. Чоловік прийшов до магазину зі зброєю, почав погрожувати присутнім і незаконно обмежив їхню свободу.

У Тернополі оголосили спеціальну поліцейську операцію. На місце події виїхали правоохоронці та представники необхідних профільних служб.

Затримати порушника вдалося завдяки скоординованим діям бійців спецпідрозділу КОРД. Ним виявився 53-річний місцевий житель. Під час затримання з’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі оголосили йому підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини);

ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Фото: поліція Тернопільської області

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