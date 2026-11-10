Унаслідок атаки на Київську область 9 листопада одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 9 листопада: що відомо

За інформацією очільника Київської ОВА, найбільше пошкоджень зафіксовано в Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах.

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У Вишгородському районі внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє травмовані, серед них — неповнолітня дитина.

Пошкоджено чотири приватні будинки, три секції багатоквартирного будинку, недобудовану багатоповерхівку, чотири транспортні засоби та адміністративне приміщення.

У Бориспільському районі постраждали четверо людей. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два транспортні засоби та об’єкт енергетичної інфраструктури.

У Бучанському районі травмована одна людина. Внаслідок атаки пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру.

У Броварському районі одна людина дістала травми. Пошкоджень майна не зафіксовано.

У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 транспортних засобів.

В Обухівському районі пошкоджено один автомобіль.

На місцях російських ударів працюють відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що ввечері російські війська атакували Переяслав Київської області.

Унаслідок російського удару було частково зруйновано будинок комунальної власності, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

Тоді повідомлялося про двох постраждалих, яких доправили до лікарні.

Усіх людей, які перебували в закладі на момент атаки, евакуювали.

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