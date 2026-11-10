Уночі проти 10 листопада російські війська атакували Ладижин Вінницької області.

Про це повідомили начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна та секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

Атака на Ладижин 10 листопада: що відомо

За інформацією начальниці Вінницької ОВА, на одному з місцевих підприємств зафіксовано руйнування. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури області.

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Секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та підтвердив загибель двох людей.

У Ладижинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

Інформацію про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених енергетичних об’єктів не уточнюють.

Напередодні, 9 листопада, російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Вінницької області.

Тоді начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила про пошкодження енергетичних об’єктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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