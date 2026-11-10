Уночі проти 10 листопада російські війська атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів. Серед запущених дронів 96 були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 10 листопада: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 9 листопада і триває досі.

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Для удару по Україні противник застосував одну балістичну ракету Іскандер-М, яку запустили з району Міллерова в Росії.

Крім того, російські війська запустили 162 безпілотники різних типів:

ударні дрони Shahed

безпілотники типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

БпЛА летіли з районів Брянська, Орла, Шаталова та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованого Гвардійського у Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 07:30 10 листопада українська протиповітряна оборона збила або приглушила 135 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 70 реактивних Shahed.

Водночас російські засоби повітряного нападу влучили на 19 локаціях. Ще на дев’яти локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Інформації про знищення балістичної ракети Іскандер-М у ранковому зведенні Повітряних сил немає.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих ударних дронів, а сили ППО продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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