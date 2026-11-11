Атака на Запорожье: враг нанес удар FPV-дроном, есть раненые
Россия атаковала Запорожье, в результате чего три человека получили ранения.
Атака на Запорожье 11 ноября: что известно
Как сообщил временный исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, враг атаковал Запорожье.
В результате удара вражеского FPV-дрона ранены трое мужчин.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что в конце октября россияне атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Взрывами были повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач.
Также пострадала многоэтажка, а в результате российского удара четыре человека получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.