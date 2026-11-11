Взрыв прогремел в помещении заведения общественного питания в Запорожье в среду, 11 ноября. В кафе взорвал гранату 23-летний мужчина. В результате взрыва он погиб.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Запорожской области.

В Запорожье мужчина взорвал гранату в кафе

Согласно сообщению, в помещении одного из кафе Вознесеновского района Запорожья мужчина 2003 года рождения взорвал гранату.

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В результате взрыва мужчина погиб. Посетители, которые находились в помещении, не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Подробности устанавливаются.

Напомним, 5 ноября в торговом центре в Оболонском районе Киева прогремел взрыв, который произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.

В помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения. Нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Мужчина был задержан, пострадавших нет.

К слову, в сентябре в одном из районов Киева произошел взрыв в квартире, в результате которого есть погибшие. По предварительной информации, причиной инцидента стала детонация гранаты.

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