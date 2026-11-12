В Киеве утром 12 ноября прогремели взрывы, в Соломенском районе возникло возгорание жилого дома.

Взрывы в Киеве 12 ноября: что известно

Как сообщила КГВА, в Соломенском районе в результате вражеского удара возникло возгорание жилого дома с частичным разрушением на уровне 5-го этажа.

Со своей стороны городской глава Виталий Кличко уточнил, что возгорание произошло с 3-го по 6-й этаж девятиэтажного жилого дома.

Сейчас смотрят

К сожалению, в результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Соломенском районе.

Как сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, пострадавшие находятся в легком состоянии. Медицинскую помощь обоим оказали на месте.

По состоянию на 09.30 количество пострадавших увеличилось до 5 человек.

Напомним, что днем ​​9 ноября во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Известно, что обломки дрона упали возле школы в Деснянском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.