Атака на Балабине 12 листопада: РФ скидає КАБи, є загибла, поранено дитину
Від ранку 12 листопада російські війська атакують Балабине Запорізької області керованими авіабомбами.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Атака на Балабине 12 листопада: що відомо
За інформацією Запорізької ОВА, унаслідок атаки на Балабине 12 листопада загинула 99-річна жінка.
Також поранення дістала 12-річна дівчинка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення стегна.
Дитину госпіталізували. За словами Михайла Семікіна, її стан задовільний.
Наразі остаточні наслідки атаки на Балабине 12 листопада уточнюються.
Нагадаємо, що напередодні, 11 листопада, у Вознесенівському районі Запоріжжя стався вибух у кафе.
За інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 23-річний чоловік підірвав гранату у приміщенні закладу харчування. Унаслідок вибуху він загинув.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.