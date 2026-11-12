Від ранку 12 листопада російські війська атакують Балабине Запорізької області керованими авіабомбами.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака на Балабине 12 листопада: що відомо

За інформацією Запорізької ОВА, унаслідок атаки на Балабине 12 листопада загинула 99-річна жінка.

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Також поранення дістала 12-річна дівчинка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення стегна.

Дитину госпіталізували. За словами Михайла Семікіна, її стан задовільний.

Наразі остаточні наслідки атаки на Балабине 12 листопада уточнюються.

Нагадаємо, що напередодні, 11 листопада, у Вознесенівському районі Запоріжжя стався вибух у кафе.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 23-річний чоловік підірвав гранату у приміщенні закладу харчування. Унаслідок вибуху він загинув.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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