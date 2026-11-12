Российские войска с самого утра наносят интенсивные удары по городу Херсон, применяя артиллерию и беспилотники. Местных жителей призывают оставаться в безопасных местах и ​​не выходить на улицу без необходимости.

РФ с утра интенсивно обстреливает Херсон

Об обострении ситуации с обстрелами города сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в течение дня фиксируется высокая интенсивность вражеских ударов по городу. Российская армия обстреливает Херсон из нескольких видов вооружения: использует ствольную и реактивную артиллерию, а также атакует город беспилотниками.

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В связи с опасностью глава ОВА призвал горожан воздержаться от передвижения по улицам без необходимости.

Как отметил Прокудин, в случае возникновения угрозы жителям рекомендуют немедленно направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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