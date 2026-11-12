В Херсоне фиксируют высокую интенсивность атак РФ: людей просят не выходить на улицу
- Россия с утра интенсивно атакует Херсон из ствольной и реактивной артиллерии, а также дронами.
- Руководитель ОВА Александр Прокудин призвал горожан не выходить на улицу без необходимости.
Российские войска с самого утра наносят интенсивные удары по городу Херсон, применяя артиллерию и беспилотники. Местных жителей призывают оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу без необходимости.
РФ с утра интенсивно обстреливает Херсон
Об обострении ситуации с обстрелами города сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в течение дня фиксируется высокая интенсивность вражеских ударов по городу. Российская армия обстреливает Херсон из нескольких видов вооружения: использует ствольную и реактивную артиллерию, а также атакует город беспилотниками.
В связи с опасностью глава ОВА призвал горожан воздержаться от передвижения по улицам без необходимости.
Как отметил Прокудин, в случае возникновения угрозы жителям рекомендуют немедленно направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
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