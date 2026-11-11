В 34 населенных пунктах временно оккупированной части Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в подкасте Клятые вопросы издания Украинская правда.

Прокудин о критической ситуации в Херсонской области

По словам Прокудина, на временно оккупированном левобережье Херсонской области есть 34 населенных пункта, где ситуация такая же критическая, как в Олешках.

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Еще в 58 населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне на левом берегу Днепра, ситуацию оценивают как средней критичности.

— У нас таких сел еще 34, критических. А 58 — средней критичности, которые как раз находятся в 20-километровой зоне с левого берега. И сказать, что нам нужно спасать оттуда людей, — это ничего не сказать. Там реально такая же ситуация, — подчеркнул Прокудин.

Среди населенных пунктов, требующих особого внимания, глава ОВА назвал Рыбальче, Збуровку, Новую Збуровку и Голую Пристань. По его словам, критическая ситуация наблюдается вдоль Днепра вплоть до Великой Лепетихи.

Прокудин отметил, что местные жители остались без газа и электричества, у них проблемы с водоснабжением, доставкой продуктов и гуманитарной помощи.

— Там уже проблемы со всем. Там нет газа, нет света, проблемы с водой, с доставкой еды, гуманитарной помощью. Сейчас, после лета, люди будут как-то выживать за счет огородов. А дальше — зима будет очень тяжелой, — заявил глава области.

Ситуация в Олешках: сколько людей осталось в оккупированном городе

По подсчетам Херсонской ОВА, во временно оккупированных Олешках остается около 1 300 человек.

Александр Прокудин сообщил, что гуманитарная помощь, которую российская сторона якобы доставила в город, не дошла до местных жителей.

— Никакая гуманитарная помощь, которую сейчас они вроде бы привезли, до людей не дошла. Она сейчас хранится на одном складе. И люди приходят, им ответ: Это не для вас, — рассказал Прокудин.

По его предположению, продукты могут раздавать людям, связанным с российской стороной.

Глава ОВА также сообщил, что украинская сторона доставляла гуманитарную помощь на оккупированные территории с помощью дронов.

По словам Прокудина, американский благотворитель Говард Баффетт предоставил 10 тонн продуктов для жителей оккупированных территорий. В то же время другие доноры отказывались от такой помощи из-за невозможности получить подтверждение ее доставки непосредственно людям.

Гуманитарная операция в Олешках: что известно

27 октября 2026 года в 03:00 во временно оккупированных Олешках Херсонской области начался режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции.

30 октября начался основной этап миссии — эвакуация местных жителей. Для этого подготовили 25 автобусов на 750 мест.

Режим прекращения огня закончился 1 ноября в 22:59. В общей сложности он длился почти шесть суток.

По словам первой леди США Мелании Трамп, во время гуманитарной операции удалось эвакуировать почти 800 человек. Большую часть жителей доставили на подконтрольную Украине территорию, остальных — в Россию.