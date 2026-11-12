Російські війська з самого ранку завдають інтенсивних ударів по місту Херсон, застосовуючи артилерію та безпілотники. Місцевих жителів закликають залишатися в безпечних місцях та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

РФ з ранку інтенсивно обстрілює Херсон

Про загострення ситуації з обстрілами міста повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, упродовж дня фіксується висока інтенсивність ворожих ударів по місту. Російська армія обстрілює Херсон одразу з кількох видів озброєння: використовує ствольну та реактивну артилерію, а також атакує місто безпілотниками.

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У зв’язку з небезпекою очільник ОВА закликав містян утриматися від пересування вулицями без нагальної потреби.

Як зазначив Прокудін, у разі виникнення загрози жителям рекомендують негайно прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця, щоб зберегти життя та здоров’я.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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