В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.

Атака на Винницкую область: что известно

Как сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, из-за атаки на Винницкую область в регионе повреждены жилые дома. В частности, выбиты окна, изуродованы кровли, стены и перекрытия.

В результате вражеского удара пострадала женщина. Она получила легкие травмы, ее госпитализировали в больницу.

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– К сожалению, в результате атаки пострадала женщина. Она получила травмы легкой степени тяжести и госпитализирована, — написала она.

Напомним, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Ладыжин Винницкой области.

В результате удара на одном из местных предприятий зафиксировано разрушение. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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