Атака на Винницкую область: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавшая
В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
Атака на Винницкую область: что известно
Как сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, из-за атаки на Винницкую область в регионе повреждены жилые дома. В частности, выбиты окна, изуродованы кровли, стены и перекрытия.
В результате вражеского удара пострадала женщина. Она получила легкие травмы, ее госпитализировали в больницу.
– К сожалению, в результате атаки пострадала женщина. Она получила травмы легкой степени тяжести и госпитализирована, — написала она.
Напомним, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Ладыжин Винницкой области.
В результате удара на одном из местных предприятий зафиксировано разрушение. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.
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