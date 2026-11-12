У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Вінницьку область, унаслідок чого зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури.

Атака на Вінницьку область: що відомо

Як повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, через атаку на Вінницьку область у регіоні пошкоджено житлові будинки. Зокрема, вибито вікна, понівечено покрівлі, стіни та перекриття.

Внаслідок ворожого удару постраждала жінка. Вона дістала легкі травми, її госпіталізували до лікарні.

Зараз дивляться

– На жаль, внаслідок атаки постраждала жінка. Вона отримала травми легкого ступеня тяжкості та була госпіталізована, – написала вона.

Нагадаємо, що вночі проти 10 листопада російські війська атакували Ладижин Вінницької області.

В результаті удару на одному з місцевих підприємств зафіксовано руйнування. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.