У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Атака на Київську область 12 листопада: що відомо

Як повідомила ДСНС України, внаслідок ворожого обстрілу в Обухівському районі зазнали пошкоджень і часткових руйнувань виробничі та складські будівлі одного з підприємств.

На території спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

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Під час атаки на підприємстві перебували працівники, однак після оголошення повітряної тривоги всі вони встигли залишити територію. Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих.

Наразі екстрені та профільні служби продовжують працювати на місці удару. Фахівці документують наслідки російської атаки та з’ясовують масштаби завданих руйнувань.

Нагадаємо, що вранці 12 листопада у Києві пролунали вибухи, у Соломʼянському районі виникло загоряння житлового будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих та одну загиблу людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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