Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 13 участников беспорядков, которые произошли 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: кого задержали

По данным СБУ, среди задержанных — 18-летний парень из Запорожской области, который четыре с половиной года прожил на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область.

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Следствие установило, что во время беспорядков он бил кувалдой по машине патрульной полиции и автобусу Национальной гвардии Украины.

Еще двое фигурантов — 22-летняя безработная местная жительница и 21-летний строитель из Ровенской области.

Согласно материалам дела, они блокировали проезд, участвовали в повреждении автобуса Нацгвардии и призывали других повреждать специальный транспорт.

СБУ также установила, что одна из организаторов провокаций выдавала себя за врача-хирурга частной клиники.

По данным следствия, местная жительница использовала поддельное удостоверение медика и подстрекала людей к столкновениям возле пункта временной дислокации Национальной гвардии.

Правоохранители выяснили, что женщина не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не выдавало ей удостоверение врача.

Всего правоохранители задержали 13 активных участников беспорядков.

Следователи СБУ сообщили семерым фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований в условиях военного положения.

Всем семерым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще шестерым задержанным по материалам Национальной полиции сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УК Украины.

В ходе расследования правоохранители провели 14 дополнительных обысков.

По данным СБУ, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Национальная полиция и СБУ установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

По данным правоохранителей, 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях. Еще 24 вели себя агрессивно, подстрекали людей и провоцировали конфликты с полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии.

В результате столкновений были повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии.