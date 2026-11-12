Служба безпеки України та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, що відбулися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці: кого затримали

За даними СБУ, серед затриманих — 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки перебував на тимчасово окупованій території України, а кілька місяців тому переїхав на Київщину.

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Слідство встановило, що під час заворушень він бив кувалдою по автомобілю патрульної поліції та автобусу Національної гвардії України.

Ще двоє фігурантів — 22-річна безробітна місцева жителька та 21-річний будівельник із Рівненської області.

За матеріалами справи, вони блокували проїзд, нівечили автобус Нацгвардії та закликали інших пошкоджувати спеціальний транспорт.

СБУ також встановила, що одна з організаторок провокацій видавала себе за лікаря-хірурга приватної клініки.

За даними слідства, місцева жителька використовувала підроблене посвідчення медика та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії.

Правоохоронці з’ясували, що жінка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря.

Загалом правоохоронці затримали 13 активних учасників заворушень.

Слідчі СБУ повідомили сімом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Усім сімом суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Ще шістьом затриманим за матеріалами Національної поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України.

Під час розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків.

За даними СБУ, підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Національна поліція та СБУ встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

За даними правоохоронців, 27 осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 поводилися агресивно, підбурювали людей та провокували конфлікти з поліцейськими й військовослужбовцями Національної гвардії.

Унаслідок сутичок пошкоджень зазнали чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

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