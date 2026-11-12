У Києві вранці 12 листопада пролунали вибухи, у Соломʼянському районі виникло загоряння житловго будинку.

Вибухи у Києві 12 листопада: що відомо

Як повідомила КМВА, у Соломʼянському районі в результаті ворожого удару виникло загоряння житловго будинку з частковим руйнування на рівні 5-го поверху.

Зі свого боку міський голова Віталій Кличко уточнив, що загоряння сталося з 3-го по 6-й поверхи девʼятиповерхового житлового будинку.

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На жаль, внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

Спочатку повідомлялось про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки в Соломʼянському районі.

Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, постраждалі перебувають у легкому стані. Медичну допомогу обом надали на місці.

Згодом кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.

Нагадаємо, що вдень 9 листопада під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Відомо, що уламки дрона впали біля школи в Деснянському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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