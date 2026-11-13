В течение суток российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Силы ПВО обезвредили шесть вражеских дронов, однако зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и обесточивание в одном из районов.

О последствиях атаки сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака на Черкасскую область 13 ноября: какие последствия

По его словам, российская армия продолжает терроризировать регион, прицельно атакуя объекты, от которых зависит обеспечение жизненно важных услуг для населения.

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За сутки силам и средствам противовоздушной обороны удалось обезвредить шесть российских беспилотников.

Из-за вражеского обстрела возникли повреждения в нескольких районах Черкасской области. Есть последствия для инфраструктуры, в частности критической (подробности не разглашаются). Поэтому без электроснабжения остается часть потребителей в Звенигородском районе — на местах работают все необходимые службы.

В Уманском районе обломки сбитой вражеской цели повредили жилой дом и несколько автомобилей. К счастью, в результате атаки обошлось без травмированных среди гражданского населения.

Руководитель ОВА поблагодарил все службы за слаженную работу, выразив благодарность спасателям, энергетикам и газовикам, которые в круглосуточном режиме ликвидируют последствия российских обстрелов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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