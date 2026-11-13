Во время ночной российской атаки на Киев повреждения получило одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук. В здании возник пожар и частично разрушен второй этаж, ранения получили трое пациентов.

Медицинское учреждение НАМН в Киеве попало под атаку

О последствиях обстрелов сообщило Министерство здравоохранения Украины и ГСЧС.

По данным ведомства, в результате ночного удара по столице в поврежденном здании медицинского учреждения НАМН вспыхнул пожар, а также зафиксировано частичное разрушение второго этажа.

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Из-за атаки пострадали трое пациентов больницы — необходимую медицинскую помощь им предоставили прямо на месте. Среди работников медицинского учреждения пострадавших нет.

Всех людей, которые проходили лечение в поврежденных помещениях, перевели в другие отделения этой больницы.

В ночь на 13 ноября взрывы в Киеве раздавались в то время, когда объявили сигнал воздушной тревоги. Российские войска пытались атаковать столицу реактивными беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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