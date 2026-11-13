Медучреждение НАМН в Киеве повреждено в результате атаки, пострадали трое пациентовДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во время ночной российской атаки на Киев повреждения получило одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук. В здании возник пожар и частично разрушен второй этаж, ранения получили трое пациентов.
Медицинское учреждение НАМН в Киеве попало под атаку
О последствиях обстрелов сообщило Министерство здравоохранения Украины и ГСЧС.
По данным ведомства, в результате ночного удара по столице в поврежденном здании медицинского учреждения НАМН вспыхнул пожар, а также зафиксировано частичное разрушение второго этажа.
Из-за атаки пострадали трое пациентов больницы — необходимую медицинскую помощь им предоставили прямо на месте. Среди работников медицинского учреждения пострадавших нет.
Всех людей, которые проходили лечение в поврежденных помещениях, перевели в другие отделения этой больницы.
В ночь на 13 ноября взрывы в Киеве раздавались в то время, когда объявили сигнал воздушной тревоги. Российские войска пытались атаковать столицу реактивными беспилотниками.
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