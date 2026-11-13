Медзаклад НАМН у Києві пошкоджено внаслідок атаки, постраждали троє пацієнтівДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Під час нічної російської атаки на Київ пошкоджень зазнав один із медичних закладів Національної академії медичних наук. У будівлі виникла пожежа та частково зруйновано другий поверх, поранення дістали троє пацієнтів.
Медичний заклад НАМН у Києві потрапив під атаку
Про наслідки обстрілу повідомили Міністерство охорони здоров’я України та ДСНС.
За даними відомства, внаслідок нічного удару по столиці в пошкодженій будівлі медичного закладу НАМН спалахнула пожежа, а також зафіксовано часткове руйнування другого поверху.
Через атаку постраждали троє пацієнтів лікарні — необхідну медичну допомогу їм надали безпосередньо на місці. Серед працівників медичного закладу постраждалих немає.
Наразі всіх людей, які проходили лікування в пошкоджених приміщеннях, перевели до інших відділень цієї лікарні.
У ніч на 13 листопада вибухи у Києві лунали в той час, коли оголосили сигнал повітряної тривоги. Російські війська намагалися атакувати столицю реактивними безпілотниками.
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