Під час нічної російської атаки на Київ пошкоджень зазнав один із медичних закладів Національної академії медичних наук. У будівлі виникла пожежа та частково зруйновано другий поверх, поранення дістали троє пацієнтів.

Медичний заклад НАМН у Києві потрапив під атаку

Про наслідки обстрілу повідомили Міністерство охорони здоров’я України та ДСНС.

За даними відомства, внаслідок нічного удару по столиці в пошкодженій будівлі медичного закладу НАМН спалахнула пожежа, а також зафіксовано часткове руйнування другого поверху.

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Через атаку постраждали троє пацієнтів лікарні — необхідну медичну допомогу їм надали безпосередньо на місці. Серед працівників медичного закладу постраждалих немає.

Наразі всіх людей, які проходили лікування в пошкоджених приміщеннях, перевели до інших відділень цієї лікарні.

У ніч на 13 листопада вибухи у Києві лунали в той час, коли оголосили сигнал повітряної тривоги. Російські війська намагалися атакувати столицю реактивними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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