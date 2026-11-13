Під час вибухів у Запоріжжі 13 листопада російські війська влучили у житлову п’ятиповерхівку в Космічному районі, внаслідок чого постраждали щонайменше дев’ятеро людей.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 13 листопада: що відомо

За інформацією Михайла Семікіна, унаслідок удару по п’ятиповерхівці пошкоджені квартири на трьох поверхах будівлі.

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На другому та третьому поверхах виникли пожежі у квартирах. Крім того, у дворі житлового будинку загорілися автомобілі.

За попередніми даними, постраждали щонайменше дев’ятеро людей, серед них двоє дітей.

Повні масштаби руйнувань та інші наслідки російського удару встановлюються.

Раніше 13 листопада російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя.

Унаслідок удару загинув 17-річний хлопець, а четверо людей опинилися під завалами зруйнованих будівель.

Рятувальникам вдалося деблокувати та врятувати всіх чотирьох постраждалих. Серед них — 10-річний хлопчик, жінки віком 35 і 58 років та 34-річний чоловік.

Усіх врятованих передали медикам для надання необхідної допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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