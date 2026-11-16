Во время взрывов в Днепре сегодня, 16 ноября, российские войска повредили транспортную инфраструктуру, частные и многоквартирные дома.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 16 ноября: что известно

В результате взрывов в Днепре сегодня, 16 ноября, есть разрушения в частных и многоквартирных домах.

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Под ударом находилась и транспортная инфраструктура.

После очередного российского удара, продолжает Александр Ганжа, загорелись автомобили на дороге.

В данный момент известно, что в результате утренних взрывов в Днепре 16 ноября погиб один человек, а трое получили ранения.

Еще одна 44-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести после предыдущих ударов по Днепру.

В общей сложности вночь на 16 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области с помощью беспилотников.

В Павлограде повреждены учебное заведение, многоэтажные дома и автомобиль. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 77-летнего мужчину. Еще одна пострадавшая, 42-летняя женщина, лечится амбулаторно.

В Никопольском районе под обстрелом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины. Поврежден частный дом.

В Личковской общине Самаровского района россияне повредили инфраструктуру, возник пожар.

В Каменском враг атаковал предприятие.

В Синельниковском районе под ударами оказались город Синельниково и Николаевская община. Там также повреждена инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.