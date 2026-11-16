В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал Беленькое, поразив объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Атака на Беленькое 16 ноября: что известно

Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Беленькое в Запорожской области.

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По словам Михаила Семикина, беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры.

В результате атаки на Беленькое 16 ноября погиб 59-летний мужчина.

Кроме того, россияне атаковали беспилотником объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья.

В результате атаки погибла женщина, еще двое людей получили ранения.

Из-за попадания беспилотника загорелось транспортное средство.

Накануне, 15 ноября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской и Днепропетровской областей.

Из-за повреждений электрооборудования в двух областях ввели аварийные отключения света. Без электроснабжения осталось значительное количество потребителей.

В Запорожье критически важные объекты перевели на резервное питание, а энергетики приступили к восстановлению поврежденных сетей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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