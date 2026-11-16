Під час вибухів у Дніпрі сьогодні, 16 листопада, російські війська пошкодили транспортну інфраструктуру, приватні і багатоквартирні будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 16 листопада: що відомо

Унаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні, 16 листопада, є руйнування у приватних та багатоквартирних будинках.

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Під ударом була й транспортна інфраструктура. Після чергового російського удару загорілися автомобілі на дорозі.

Наразі відомо, що унаслідок ранкових вибухів у Дніпрі 16 листопада загинула одна людина та троє дістали поранення.

Ще одна 44-річна жінка перебуває в лікарні у стані середньої важкості після попередніх ударів по Дніпру.

Загалом уночі проти 16 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками.

Так, у Павлограді пошкоджені заклад освіти, багатоповерхові будинки та автомобіль. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 77-річного чоловіка. Ще одна постраждала, 42-річна жінка, лікується амбулаторно.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Личківській громаді Самарівського району росіяни пошкодили інфраструктуру, виникла пожежа.

У Кам’янському ворог атакував підприємство.

У Синельниківському районі під ударами перебували місто Синельникове та Миколаївська громада. Там також пошкоджена інфраструктура.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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