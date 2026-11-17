Атака на Киев: перекрыты Северный и Южный мосты, перебои с водой и тепломДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 17 ноября российская армия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами.
О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Атака на Киев сегодня ночью: что известно
Ночью на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. За полчаса до полуночи в столице работали силы противовоздушной обороны.
В результате ударов были повреждены Северный и Южный мосты, объекты критической инфраструктуры, жилые и нежилые здания. В нескольких районах возникли пожары.
Как сообщили в КГГА, последствия атаки зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах столицы.
- Голосеевский район: поврежден Южный мост, движение по нему перекрыто.
- Деснянский район: поврежден Северный мост, движение перекрыто в обоих направлениях. Из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.
- Днепровский район: по предварительным данным, в результате падения обломков загорелись складские помещения.
- Оболонский район: зафиксировано два пожара, по предварительным данным, из-за падения обломков. В частности, горели складские помещения. Также повреждены жилые дома и нежилое здание.
Кроме того, из-за повреждения систем критической инфраструктуры в отдельных районах Киева возникли перебои с водо- и теплоснабжением.
По информации КГВА, в результате российской атаки пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.
На местах работают городские службы. Масштабы разрушений и информацию о других возможных пострадавших уточняют.
В Киеве перекрыли Северный и Южный мосты: как курсирует транспорт
Из-за российской ракетной атаки на Киев 17 ноября временно перекрыли движение по Северному и Южному мостам.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, из-за ограничений изменили маршруты общественного транспорта.
Через Подольский мостовой переход курсируют:
- Автобусы №21, 73 и 101 — до станции метро Контрактовая площадь (ул. Нижний Вал).
- Автобус №31-ТР — через улицу Глыбочицкую до станции метро Лукьяновская.
- Троллейбусы №30 и 31 — от станции метро Лукьяновская и Кадетский гай до станции метро Почайна.
- Троллейбус №44 — по маршруту ул. Северная — ул. Архипенко.
На маршруте троллейбуса №50 увеличили количество автобусов.
Через Дарницкий мост направили автобусы № 22 и 91. Кроме того, увеличили количество автобусов на маршруте № 22-ТР.
В Киевпасстрансе добавили, что из-за вражеских обстрелов временно приостановлено движение троллейбусов №№ 29, 37, 47, 48.
В КГГА призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок по столице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.