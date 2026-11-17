В результате российской атаки на Винницу зафиксировано попадание по территории автомобильной стоянки. Возник пожар, в результате которого загорелись две легковушки и два грузовика.

Об этом сообщили Винницкий областной совет и начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака на Винницу 17 ноября 2026 года: что известно

В результате вражеского удара зафиксировано попадание в стоянку автомобилей, также повреждены здания и детский сад.

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По предварительным данным, погибла одна женщина, еще одна получила травмы.

– На месте работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара, – сообщил глава областного совета Вячеслав Соколовый.

Напомним, что ночью 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего было зафиксировано попадание в объект критически важной промышленности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Наталья Заболотная.

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