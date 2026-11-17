Атака на Винницу 17 ноября: есть попадание в стоянку автомобилей, погибла женщинаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В результате российской атаки на Винницу зафиксировано попадание по территории автомобильной стоянки. Возник пожар, в результате которого загорелись две легковушки и два грузовика.
Об этом сообщили Винницкий областной совет и начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Атака на Винницу 17 ноября 2026 года: что известно
В результате вражеского удара зафиксировано попадание в стоянку автомобилей, также повреждены здания и детский сад.
По предварительным данным, погибла одна женщина, еще одна получила травмы.
– На месте работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара, – сообщил глава областного совета Вячеслав Соколовый.
Напомним, что ночью 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего было зафиксировано попадание в объект критически важной промышленности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Наталья Заболотная.