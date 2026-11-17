После ночных взрывов в Смеле Черкасской области, когда враг атаковал город баллистикой, утром снова было громко на фоне повышенной угрозы применения врагом крылатых ракет.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Первые взрывы в Смеле прогремели за полчаса до полуночи. Тогда российские войска нанесли удар баллистическими ракетами.

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Уже утром взрывы в Смеле повторились на фоне повышенной опасности применения врагом крылатых ракет.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в течение ночи россияне атаковали Смелу восемью ракетами.

Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Также повреждено учреждение профессионального образования, а в расположенных рядом жилых домах выбиты окна.

В результате двух волн обстрелов пострадали шесть человек. Всех госпитализировали.

Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

На местах ударов работают необходимые службы. Обследование территории и определение масштабов повреждений продолжаются.

Кроме того, по информации Черкасской ОВА, 16–17 ноября силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника в пределах области.

Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины накануне в Уманском районе Черкасской области временно не действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Энергетики работают над стабилизацией ситуации.