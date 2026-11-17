Унаслідок російської атаки на Вінницю зафіксовано влучання на території автомобільної стоянки. Виникла пожежа, внаслідок якої загорілися два легковики та дві вантажівки.

Про це повідомили Вінницька обласна рада та начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Атака на Вінницю 17 листопада: що відомо

Внаслідок ворожого удару є влучання у стоянку автомобілів, також пошкоджено будівлі та дитячий садок.

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За попередніми даними, загинула одна жінка, ще одна зазнала травм.

– На місці працюють всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару, – повідомив голова обласної ради Вячеслав Соколовий.

Нагадаємо, що вночі 16 листопада російські війська атакували Вінницьку область, внаслідок чого було зафіксовано влучання в об’єкт критичної промисловості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Наталія Заболотна

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