Після нічних вибухів у Смілі Черкаської області, коли ворог атакував місто балістикою, уранці знову було гучно на тлі підвищеної загрози застосування ворогом крилатих ракет.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи у Смілі 17 листопада: що відомо

Перші вибухи у Смілі прогриміли за пів години до опівночі. Тоді російські війська завдали удару балістичними ракетами.

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Уже зранку вибухи у Смілі пролунали повторно на тлі підвищеної небезпеки застосування ворогом крилатих ракет.

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, протягом ночі росіяни атакували Смілу вісьмома ракетами.

Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти, а в розташованих поруч житлових будинках вибито вікна.

Унаслідок двох хвиль обстрілів травмовано шестеро людей. Усіх госпіталізували.

Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють необхідні служби. Обстеження території та встановлення масштабів пошкоджень триває.

Крім того, за інформацією Черкаської ОВА, протягом 16–17 листопада сили протиповітряної оборони знешкодили три російські безпілотники в межах області.

Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру України напередодні в Уманському районі Черкаської області тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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