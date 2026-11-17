Во время взрывов в Запорожье 17 ноября российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Утром 17 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью.

Под обстрелом оказались промышленные объекты в трех районах города. В результате обстрелов были повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары.

По последним данным, в результате атаки на Запорожье 17 ноября погибли двое человек — мужчина и женщина, еще 18 получили ранения.

Кстати, поздно вечером 16 ноября россияне также атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-под завалов спасатели вытащили 51-летнюю женщину. Ее состояние стабильное. Пострадавшую доставили в городскую больницу на обследование.

Кроме того, 16 ноября в результате отдельной атаки на Запорожье погиб водитель легкового автомобиля после того, как в машину попал российский FPV-дрон.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье 17 ноября пока устанавливаются.