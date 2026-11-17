Взрывы в Запорожье: Россия атакует промышленные объекты, есть погибшие и раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во время взрывов в Запорожье 17 ноября российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Обновлено в 10:07
Взрывы в Запорожье 17 ноября: что известно
Утром 17 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью.
Под обстрелом оказались промышленные объекты в трех районах города. В результате обстрелов были повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары.
По последним данным, в результате атаки на Запорожье 17 ноября погибли двое человек — мужчина и женщина, еще 18 получили ранения.
Кстати, поздно вечером 16 ноября россияне также атаковали промышленную инфраструктуру города.
Из-под завалов спасатели вытащили 51-летнюю женщину. Ее состояние стабильное. Пострадавшую доставили в городскую больницу на обследование.
Кроме того, 16 ноября в результате отдельной атаки на Запорожье погиб водитель легкового автомобиля после того, как в машину попал российский FPV-дрон.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье 17 ноября пока устанавливаются.
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