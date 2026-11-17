Під час вибухів у Запоріжжі 17 листопада російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Оновлено о 08:52

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Вибухи у Запоріжжі 17 листопада: що відомо

Уранці 17 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя.

Під ударом опинилися промислові об’єкти у трьох районах міста. Внаслідок обстрілів пошкоджено виробничі та складські приміщення, виникли пожежі.

За останніми даними, внаслідок атаки на Запоріжжя 17 листопада загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.

До слова, пізно ввечері 16 листопада росіяни також атакували промислову інфраструктуру міста.

З-під завалів рятувальники деблокували 51-річну жінку. Її стан стабільний. Постраждалу доправили до міської лікарні для обстеження.

Крім того, 16 листопада внаслідок окремої атаки на Запоріжжя загинув водій легкового автомобіля після влучання у транспортний засіб російського FPV-дрона.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 17 листопада встановлюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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