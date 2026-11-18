Российские войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области. В Днепре ранения получили шесть человек, в том числе 15-летний подросток. В результате обстрела в областном центре также получило повреждения здание консульства Австрии.

Об этом сообщили руководитель Днепропетровской областной военной Александр Ганжа и Министерство иностранных дел Украины.

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По данным главы ОВА, под российским ударом оказались город Днепр и Никопольский район.

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В частности, в Днепре повреждены многоквартирный и частный жилые дома, общежитие, парк отдыха и объекты инфраструктуры.

Ранения получили шесть человек. Среди них – 37-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух мужчин в возрасте 28 и 52 лет, 49-летнюю женщину и 15-летнего парня. Еще одной 58-летней женщине медики оказали необходимую помощь на месте.

В то же время в Никопольском районе российские войска атаковали Покровскую общину.

Повреждение консульства Австрии в Днепре

В МИД Украины сообщили, что в результате атаки России на Днепр пострадало консульство Австрии, однако там обошлось без пострадавших.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это является очередным доказательством целенаправленных ударов РФ по гражданской инфраструктуре, дипломатическим и консульским учреждениям, что грубо нарушает нормы международного права.

We strongly condemn Russia’s attacks on the city of Dnipro, which also damaged the Austrian Honorary Consulate. Attacks against civilians and civilian infrastructure are prohibited under international law. Russia must abide by these rules! (1/2) https://t.co/vlmSQ3MYqx — Austria in Ukraine (@AustriaInUA) November 17, 2026

По его словам, международное давление на государство-агрессора должно возрастать, а каждый подобный удар должен становиться основанием для более жестких санкций.

— Россия должна возместить весь причиненный ею ущерб. Реестр убытков для Украины, в котором уже открыты все 43 категории заявлений, должен стать действенным инструментом обеспечения реального возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Призываем партнеров присоединиться к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и Расширенного частичного соглашения по Руководящему комитету Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, а также способствовать вступлению их в силу, — заявил Сибига.

Министр утверждает, что неотвратимое привлечение РФ к ответственности за совершенные преступления является необходимым условием для остановки российского террора и сохранения человеческих жизней.

Фото: Днепропетровская ОВА

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